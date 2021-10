Il principe Andrea sempre più ai margini della Royal Family: «William e Carlo lo considerano una minaccia» (Di domenica 10 ottobre 2021) Secondo il principe William, suo zio Andrea sarebbe una «minaccia» per la reputazione della Corona britannica, al punto che il duca di Cambridge vorrebbe che non tornasse mai più alla vita pubblica. A scriverlo è il Sunday Times, che cita una fonte vicina a William, secondo in linea di successione alla Regina Elisabetta. Stando alla testata britannica, anche il principe Carlo, erede al trono, suo fratello Edward e la sorella Anne concordano sul fatto che Andrea, duca di York, non debba tornare a rappresentare la Corona in pubblico. Le indiscrezioni arrivano sulla scia dello scandalo di pedofilia che vede Andrea chiamato in causa da Virginia Giuffre Roberts, una delle vittime del defunto miliardario Jeffrey Epstein. ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Secondo il, suo ziosarebbe una «» per la reputazioneCorona britannica, al punto che il duca di Cambridge vorrebbe che non tornasse mai più alla vita pubblica. A scriverlo è il Sunday Times, che cita una fonte vicina a, secondo in linea di successione alla Regina Elisabetta. Stando alla testata britannica, anche il, erede al trono, suo fratello Edward e la sorella Anne concordano sul fatto che, duca di York, non debba tornare a rappresentare la Corona in pubblico. Le indiscrezioni arrivano sulla scia dello scandalo di pedofilia che vedechiamato in causa da Virginia Giuffre Roberts, una delle vittime del defunto miliardario Jeffrey Epstein. ...

Italia_Notizie : William considera il principe Andrea «un rischio e una minaccia per la famiglia reale» - hackneywick : RT @Corriere: Andrea sempre più isolato: il principe William considera lo zio «una minaccia per la Corona» - NethipEdien2000 : RT @Corriere: Andrea sempre più isolato: il principe William considera lo zio «una minaccia per la Co... - Corriere : Andrea sempre più isolato: il principe William considera lo zio «una minaccia per la Corona» - Corriere : Andrea sempre più isolato: il principe William considera lo zio «una minaccia per la Co... -