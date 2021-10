I talebani non lavoreranno con USA per contenere l’estremismo (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono in corso i primi colloqui tra i talebani e funzionari statunitensi. I talebani hanno affermato che non lavoreranno con gli USA per contenere l’estremismo in Afghanistan. Il terrorismo è già diventato un problema per il gruppo ribelle. Nei giorni scorsi un attentato suicida, rivendicato dall’ISIS Khorasan, ha ucciso oltre 40 presone. I talebani non Leggi su periodicodaily (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono in corso i primi colloqui tra ie funzionari statunitensi. Ihanno affermato che noncon gli USA perin Afghanistan. Il terrorismo è già diventato un problema per il gruppo ribelle. Nei giorni scorsi un attentato suicida, rivendicato dall’ISIS Khorasan, ha ucciso oltre 40 presone. Inon

