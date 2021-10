Follia No Green Pass: l’assalto nella notte al Pronto Soccorso dell’Umberto I (Di domenica 10 ottobre 2021) Circa trenta manifestanti No Green Pass hanno assaltato nella notte il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il Green Pass, sfondando la porta di ingresso. L’uomo si trovava in stato di fermo. «La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l’intervento delle forze di polizia – spiega l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, sul posto per un sopralluogo – Ci sono 4 feriti, due tra le forze dell’ordine e due operatori sanitari». Secondo una delle ricostruzioni della vicenda uno dei manifestanti, portato in ospedale per un controllo dopo gli incidenti causati dai No vax e no Green Pass, ha dato in ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Circa trenta manifestanti Nohanno assaltatoildel Policlinico Umberto I di Roma dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il, sfondando la porta di ingresso. L’uomo si trovava in stato di fermo. «La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l’intervento delle forze di polizia – spiega l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, sul posto per un sopralluogo – Ci sono 4 feriti, due tra le forze dell’ordine e due operatori sanitari». Secondo una delle ricostruzioni della vicenda uno dei manifestanti, portato in ospedale per un controllo dopo gli incidenti causati dai No vax e no, ha dato in ...

