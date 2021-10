Chef Ramsay lancia una bomba che scatena l’ira del web Ecco di che si tratta

Leggi su 361magazine

(Di domenica 10 ottobre 2021) Gordonfa impazzire il web con un’ affermazione provocatoria (o forse no) nei confronti dell’Italia “La cucina greca è meglio di quella italiana”. Così lobritannico Gordon, star della tv inglese, stronca uno degli orgogli del made in Italy nel mondo. Come si legge su Tgcom 24, è nel corso di una puntata di “Gordon, Gino and Fred go Greek”, programma in cui è impegnato in un road trip culinario insieme al cuoco italiano di stanza a Londra Gino D’Acampo e al maître d’hôtel francese Fred Sirieix, che loprovoca tutti con questa affermazione. La meta di questa stagione di “Gordon, Gino and Fred go Greek” è, appunto, la Grecia. Durante la puntata, i tresi trovano a bordo di una barca in mezzo al mare, in uno dei luoghi più suggestivi delle isole greche, quando ...