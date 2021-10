Arca Sgr vince la Barcolana53 (Di domenica 10 ottobre 2021) Arca Sgr di Furio Benussi vince Barcolana53 presented by Generali tagliando il traguardo in boa 3 alle 11:16:03. Seguiranno aggiornamenti. Leggi su udine20 (Di domenica 10 ottobre 2021)Sgr di Furio Benussipresented by Generali tagliando il traguardo in boa 3 alle 11:16:03. Seguiranno aggiornamenti.

C'è anche Arca nella passerella della vigilia Una delle grandi favorite all'ormeggio vicino alla Marittima, mentre arrivano imbarcazioni da lontano. "La bora? Come stare in una lavatrice"

