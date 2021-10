Vaia Spallanzani | E' tempo di tornare a centralità della prevenzione

(Di sabato 9 ottobre 2021) "Tennis & Friends quest'anno cade in un momento molto particolare, nel quale le cose stanno andando molto bene. È ildialla. È come se plasticamente questa ...

Così Francesco, direttore dell'istituto nazionale malattie infettive Lazzaro, parlando a margine dell'evento Tennis & Friends, la due giorni dedicata a sport e salute in corso al ...Così Francesco, direttore dell'istituto nazionale malattie infettive Lazzaro, parlando a margine dell'evento Tennis & Friends, la due giorni dedicata a sport e salute in corso al ...“Tennis & Friends quest’anno cade in un momento molto particolare, nel quale le cose stanno andando molto bene. È il tempo di tornare alla centralità della prevenzione. È come se plasticamente questa ...Dal Foro Italico di Roma ha preso il via, finalmente in presenza, l’XI edizione di “Tennis&Friends”, uno dei più importanti eventi dedicati allo sport e alla salute.