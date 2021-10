Ultime Notizie Roma del 09-10-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione per ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio il decreto sulle capienze Che contiene le nuove regole per l’accesso alle attività culturali alle attività sportive ricreative è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale è in vigore da oggi le capienze si applicheranno a partire dal 11 ottobre il testo Contiene anche norme per la pubblica amministrazione sull’ esame di avvocato fondi per asilo in Italia cittadini afghani norme sulla protezione dei dati personali e sulle revengeporn intanto per quanto riguarda i vaccini si guarda la terza dose via libera da parte del Ministero della Salute con una circolare dopo ledeliberazioni dell’ Emma via libera alla terza dose di vaccino per tutte le persone considerate fragili e per tutti gli over 60 nel caso in cui ovviamente abbiamo già completato il ...