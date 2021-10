Spezia | Leo Sena verso l’idoneità sportiva | poi un mese per il rientro

(Di sabato 9 ottobre 2021) Leoa breve dovrebbe ottenere, poi per ila pieno regime ci vorrà unA metà agosto loaveva perso Leoperché – a causa di alterazioni fisiologiche – non aveva superato i test del. Ora, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – il giocatore si sarebbe completamente ristabilito e quindi potrebbe superare la visita medica e riottenere quindi. A quel punto il brasiliano avrà bisogno di almeno unper rientrare in forma e riprendere l’attività a pieno regime. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Infortunati: Maggiore (da valutare per l'ottava giornata), Colley E. (rientro fine ottobre), Erlic (da valutare per l'ottava giornata), Kovalenko (da valutare per l'ottava giornata). Quasi un'intera squadra di infortunati in casa Spezia, con Thiago Motta che dall'inizio del campionato non si è trovata praticamente mai nella condizione ottimale. Infermeria piena in casa Salernitana. Ne parla oggi il Corriere dello Sport: "Ieri si è fermato anche Norbert Gyomber, costretto a non rispondere alla convocazione della Nazionale slovacca a causa di un problema fisico."