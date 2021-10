Speranza attacca Salvini sulla lotta al Covid: 'E' un rumore di di fondo, lascia il tempo che trova' (Di sabato 9 ottobre 2021) Va dato atto al ministro della salute di non essere mai entrato in una polemica, nonostante il suo nome sia stato messo in mezzo da no - vax, vecchi 'aperturisti' o dalla destra in generale. Ma adesso ... Leggi su globalist (Di sabato 9 ottobre 2021) Va dato atto al ministro della salute di non essere mai entrato in una polemica, nonostante il suo nome sia stato messo in mezzo da no - vax, vecchi 'aperturisti' o dalla destra in generale. Ma adesso ...

Advertising

globalistIT : - ziaanto62 : RT @Vitt79209263: Un libro pesante. Che mette in luce tutte le zone d’ombra della gestione della pandemia nel nostro paese. E attacca ad a… - zaraluc50 : RT @Vitt79209263: Un libro pesante. Che mette in luce tutte le zone d’ombra della gestione della pandemia nel nostro paese. E attacca ad a… - Vitt79209263 : Un libro pesante. Che mette in luce tutte le zone d’ombra della gestione della pandemia nel nostro paese. E attacc… - Greenboy1974 : @YanezAgain @Misurelli77 Massimo, ma te stai ad attaccà con un Renziano... Dai... Possibile che non capisci che più… -