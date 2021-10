Sei donne su 12 assessori e due under 30: chi c’è nella nuova squadra di Beppe Sala (Di sabato 9 ottobre 2021) A cinque giorni dalle elezioni amministrative, Beppe Sala ha presentato la sua squadra. Si tratta di una giunta composta da 12 assessori: di questi, sei sono uomini e sei donne. Delle donne, due hanno meno di 30 anni. Tutti provengono da partiti politici, ad eccezione di due tecnici. «Penso sia una giunta equilibrata», ha dichiarato il sindaco di Milano in conferenza stampa. «C’è equilibrio tra le forze politiche a mio sostegno», ha detto, annunciando che «La prima giunta si terrà già mercoledì per partire a spron battuto». Il programma di Sala prevede un volo per martedì prossimo, «per fare il giro dei ministeri per il Recovery». Perché, spiega, «chiederò che il governo faccia la sua parte, con la velocità nell’assegnazione di questi fondi. La prima cosa è fare ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) A cinque giorni dalle elezioni amministrative,ha presentato la sua. Si tratta di una giunta composta da 12: di questi, sei sono uomini e sei. Delle, due hanno meno di 30 anni. Tutti provengono da partiti politici, ad eccezione di due tecnici. «Penso sia una giunta equilibrata», ha dichiarato il sindaco di Milano in conferenza stampa. «C’è equilibrio tra le forze politiche a mio sostegno», ha detto, annunciando che «La prima giunta si terrà già mercoledì per partire a spron battuto». Il programma diprevede un volo per martedì prossimo, «per fare il giro dei ministeri per il Recovery». Perché, spiega, «chiederò che il governo faccia la sua parte, con la velocità nell’assegnazione di questi fondi. La prima cosa è fare ...

