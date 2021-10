Sarajevo e l' eterno tradimento dell' Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il vertice Ue in Slovenia di mercoledì non poteva essere più chiaro: i cinque Paesi ex jugoslavi e l’Albania, che da vent’anni bussano alla porta di Bruxelles, dovranno aspettare ancora parecchio. E più di tutti la Bosnia con la sua capitale, ultimaa lista. Il presidente bosniaco non è riuscito neppure a ottenere una data indicativa per l’entrata nell’Unione. Altro che “centro del mondo”, “città martire”, “Gerusalemme d’”:e il suo mezzo milione di abitanti, vittime dal 1992 al 1996 di un assedio di 1.452 giorni, più lungo di Stalingrado e Leningrado, non la vogliamo neanche in memoria e risarcimento per i 100mila mortia guerra, all?80% civili. I capi serbi Mladic e Karadzic stanno scontando l’ergastolo per genocidio. Ma per quanto tempo gli abitanti di ...