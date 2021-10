Sala vara la giunta a tempo record | sei donne e sei uomini per Milano

Leggi su agi

(Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - A, a cinque giorni dalle elezioni, il sindaco diBeppe, riconfermato per il secondo mandato con il 57,73% delle preferenze, contro le 31,97% del candidato del centrodestra Luca Bernardo, annuncia la nuova squadra. Mantiene le “promesse” fatte in campagna elettorale, in primis quella sull'equilibrio di genere: per la metà la squadra sarà composta da: 6 su 12 assessori. Nel ruolo di vice sindaco ha confermato Anna Scavuzzo. E anche per il ruolo di vice sindaco della città metropolitana pensa a una donna. L'altra promessa è che avrebbe fatto “unagiovane”. È così è, “ci sono due under 30”.