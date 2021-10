Realizzata in famiglia e al lavoro fa la clamorosa scelta di entrare in convento (Di sabato 9 ottobre 2021) Ha suscitato non poco stupore e tanta curiosità, la particolare storia di una monaca di clausura del Nord Italia, che a un certo punto della sua vita, prende i voti. L’incredibile storia di una Visitandina del monastero di Padova: era dirigente alle Poste. Suora ma anche nonna… Lilia Maria Caterina Battaglierin, 89 anni, è entrata L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 9 ottobre 2021) Ha suscitato non poco stupore e tanta curiosità, la particolare storia di una monaca di clausura del Nord Italia, che a un certo punto della sua vita, prende i voti. L’incredibile storia di una Visitandina del monastero di Padova: era dirigente alle Poste. Suora ma anche nonna… Lilia Maria Caterina Battaglierin, 89 anni, è entrata L'articolo proviene da La Luce di Maria.

