Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 | nessun rinvio per Andorra-Inghilterra dopo l’incendio

Un rogo appiccato fortuitamente ha scaturito timore presso lo stadio Nazionale di Andorra, peraltro mettendo a rischio lo svolgimento di Andorra-Inghilterra. Nonostante il pericolo e la paura, l'incontro valido per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 andrà in scena regolarmente; l'Uefa ha difatti annunciato l'assenza di potenziali situazioni insidiose in loco, in accordo con le autorità del posto, dunque non sussistono motivi concreti per la riprogrammazione dell'evento. Molto probabile, peraltro, che la sfida non sia e non sarà rinviata anche per eventuali problemi di calendario, considerando quanto attualmente si presenti saturo. Gli uomini di Southgate hanno sconfitto l'Andorra a Londra, al termine del match d'andata, con Lingard

