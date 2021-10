Problemi per Juve-Alessandria: in onda c’è Forum, ma Dazn non c’entra (Di sabato 9 ottobre 2021) Forum al posto di Juve-Alessandria, Barbara Palombelli al posto di Massimiliano Allegri. Un ‘incidente’ su Dazn e una sorpresa poco gradita per i tifosi della Juventus che stamattina hanno cercato di guardare dal primo minuto l’amichevole con l’Alessandria. Sulla piattaforma, che nelle prime giornate di campionato ha dovuto fare i conti con Problemi di trasmissione e lamentele degli abbonati, per circa un quarto d’ora nessuna traccia della partita. Al posto di Juventus-Alessandria, gli abbonati di Dazn si sono potuti godere una abbondante porzione della puntata di Forum su canale 5. Il problema, però, non dipende da Dazn: l’errore sarebbe della società terza che ... Leggi su funweek (Di sabato 9 ottobre 2021)al posto di, Barbara Palombelli al posto di Massimiliano Allegri. Un ‘incidente’ sue una sorpresa poco gradita per i tifosi dellantus che stamattina hanno cercato di guardare dal primo minuto l’amichevole con l’. Sulla piattaforma, che nelle prime giornate di campionato ha dovuto fare i conti condi trasmissione e lamentele degli abbonati, per circa un quarto d’ora nessuna traccia della partita. Al posto dintus-, gli abbonati disi sono potuti godere una abbnte porzione della puntata disu canale 5. Il problema, però, non dipende da: l’errore sarebbe della società terza che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovi problemi tecnici per Facebook e le sue piattaforme Instagram e WhatsApp. Lo rende noto la societa' stessa, ri… - MediasetTgcom24 : Facebook ammette nuovi problemi tecnici: disagi per Instagram e WhatsApp #instadown - Adnkronos : Dopo #whatsapp down tocca a #instadown: ci risiamo? - giuseppelacara : RT @FmMosca: Per #Buorioni la miocardite è una cazzata rispetto al COVID, che ha cure (negate) e che nei giovani non causa problemi. DOMAND… - Yujumuzh : RT @Gigadesires: Una volta sdoganato un lasciapassare per una specifica fattispecie, non avranno problemi in futuro ad applicarlo per quals… -