Peperoni arrostiti | pronti in 10 minuti appena Non ci credete?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 ottobre 2021) Isono davvero una squisitezza, peccato che per cucinarli si impieghi davvero un tempo spropositato. Inforna, sforna, inserisci in una busta di plastica, aspetta, poi pelali, attenta, fai con calma, impiatta: quanta fatica e spariscono subito! Eppure esiste un modo semplicissimo per riuscire a portarli in tavola in 10. Non ci? Siate pronte e rivedere le vostre posizioni! Vi basterà servirvi dell’elettrodomestico più moderno in circolazione: il microonde! Grazie alla sua funzione Crisp, infatti, potrete raggiungere una cottura ottimale, simile a quella del barbecue, ma senza sporcare ovunque! Questi ortaggi risulteranno facilissimi da spellare, ma manterranno la loro polpa soda e compatta, perfetta per essere gustata come contorno o antipasto ad una cena con ...