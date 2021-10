No green pass Roma, scontri e violenze: assalto a Cgil (Di domenica 10 ottobre 2021) scontri a Roma nella giornata della manifestazione no green pass, con l’assalto alla sede della Cgil. Il centro della capitale a ferro e fuoco, per le violenze che il presidente del Consiglio Mario Draghi condanna e definisce inaccettabili. La situazione è degenerata nel pomeriggio, con la tensione già in Piazza del Popolo, affollata da migliaia di persone. “Assassini, assassini” hanno urlato i partecipanti, circa diecimila. “Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella”, l’urlo dal palco. Quindi, il lancio di oggetti contro le forze dell’ordine e il tentativo di raggiungere via del Babuino, arginata dalla polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la sede Romana della Cgil. Migliaia di persone si sono accalcate sotto le ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021)nella giornata della manifestazione no, con l’alla sede della. Il centro della capitale a ferro e fuoco, per leche il presidente del Consiglio Mario Draghi condanna e definisce inaccettabili. La situazione è degenerata nel pomeriggio, con la tensione già in Piazza del Popolo, affollata da migliaia di persone. “Assassini, assassini” hanno urlato i partecipanti, circa diecimila. “Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella”, l’urlo dal palco. Quindi, il lancio di oggetti contro le forze dell’ordine e il tentativo di raggiungere via del Babuino, arginata dalla polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la sedena della. Migliaia di persone si sono accalcate sotto le ...

