(Di sabato 9 ottobre 2021) "Lo sport è medicina edi alcune patologie e collegarlo alla salute è un binomio imprescindibile. In questi due anni in cui il mondo si è fermato per ilabbiamo visto quali sono ...

Advertising

TV7Benevento : Meneschincheri (Tennis&Friends): 'Dopo Covid tornare a parlare di prevenzione'... - italiaserait : Meneschincheri (Tennis&Friends): “Dopo Covid tornare a parlare di prevenzione” - fisco24_info : Meneschincheri (Tennis&Friends): 'Dopo Covid tornare a parlare di prevenzione': “Lo sport è medicina e prevenzione… - TV7Benevento : Salute: Meneschincheri (Tennis&Friends), 'dopo Covid tornare a parlare di prevenzione'... -

Ultime Notizie dalla rete : Meneschincheri Tennis&Friends

Adnkronos

Giorgio, medico specialista in medicina preventiva e fondatore di& Friends, l'evento che unisce sport e salute e che si tiene il 9 e 10 ottobre al Foro Italico. "In dieci anni ...Giorgio, medico specialista in medicina preventiva e fondatore di& Friends, l'evento che unisce sport e salute e che si tiene il 9 e 10 ottobre al Foro Italico. "In dieci anni ...“Lo sport è medicina e prevenzione di alcune patologie e collegarlo alla salute è un binomio imprescindibile. In questi due anni in cui il mondo si è fermato per il Covid abbiamo visto quali sono stat ...Dal Foro Italico di Roma ha preso il via, finalmente in presenza, l’XI edizione di “Tennis&Friends”, uno dei più importanti eventi dedicati allo sport e alla salute.