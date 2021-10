Marrucco | ' Koulibaly? Giustizia troppo tenera con i colpevoli'

(Di sabato 9 ottobre 2021) NAPOLI - " I possibili due anni di reclusione per l'autore degli insulti a? Chi si accontenta gode ". Lo ha detto a Radio Punto Nuovo l'agente Fulvio, riferendosi al problema ...

Corriere dello Sport

NAPOLI - " I possibili due anni di reclusione per l'autore degli insulti a? Chi si accontenta gode ". Lo ha detto a Radio Punto Nuovo l'agente Fulvio, riferendosi al problema razzismo che ha nuovamente investito il difensore del Napoli . " E non mi ...A Radio Punto Nuovo, durante il "Punto Nuovo Sport Show", è intervenuto Fulvio, legale di Kalidou, con queste parole: "La mia opinione sugli insulti razzisti a? E' uno ...L'agente: "Se Ghoulam non si fosse infortunato nel 2018 il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Mertens? Rientro fondamentale" ...Il difensore del Napoli è attualmente impegnato con la nazionale senegalese e sarà a disposizione di Luciano Spalletti la prossima settimana. Decisione rinviata da parte del Giudice Sportivo sui cori ...