Marotta: “A gennaio possibile intervento sul mercato. Rinnovi? Prima Lautaro e poi Brozovic” (Di sabato 9 ottobre 2021) Beppe Marotta presente al Festival dello Sport a Trento Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport a Trento, l’amministratore delegato sport dell’Inter Beppe Marotta, ha toccato tantissimi temi riguardo il mondo nerazzurro. Tra i tanti ha parlato anche del prossimo mercato di gennaio oltre che dei Rinnovi di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. Queste le sue parole “Crediamo nella scudetto numero 20 e faremo di tutto per arrivarci. Se servisse, siamo pronti a intervenire a gennaio e a farci uno o due regali, vogliamo supportare Inzaghi nella rincorsa della seconda stella, ma senza mai perdere di vista le esigenze di bilancio. Non possiamo spendere, ma si può lavorare di fantasia”. Marotta ... Leggi su intermagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Beppepresente al Festival dello Sport a Trento Nel corso del suoal Festival dello Sport a Trento, l’amministratore delegato sport dell’Inter Beppe, ha toccato tantissimi temi riguardo il mondo nerazzurro. Tra i tanti ha parlato anche del prossimodioltre che deidiMartinez e Marcelo. Queste le sue parole “Crediamo nella scudetto numero 20 e faremo di tutto per arrivarci. Se servisse, siamo pronti a intervenire ae a farci uno o due regali, vogliamo supportare Inzaghi nella rincorsa della seconda stella, ma senza mai perdere di vista le esigenze di bilancio. Non possiamo spendere, ma si può lavorare di fantasia”....

Advertising

FootballAndDre1 : Quindi secondo la Gds, Marotta proverà a fare 2 innesti nel mercato di gennaio: Nandez e Jovic. E lavora per giugno su Lacazette. Pareri??? - MarSte92__ : RT @marifcinter: Marotta: “Pronti con uno o due regali per Inzaghi a gennaio. Vogliamo la seconda stella: non possiamo spendere ma si può l… - giovannibrenteg : @AdolfoCrotti Nella gestione di Eriksen Marotta si è trovato in difficoltà perché doveva assecondare le follie di C… - Luca110979 : @Gazzetta_it Giovedì dicevate che bisognava vendere un big, Marotta vi smerda pubblicamente e allora via con gli ac… -