LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: Masnada show, ma vince Pogacar. Attacco di Nibali, Roglic bocciato (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Pogacar TADEJ Pogacar: “STAVO BENISSIMO IN SALITA, CON Masnada NON SAPEVO COSA FARE” FAUSTO Masnada: “Pogacar DI UN ALTRO PIANETA. IO NON DOVEVO TIRARE, DIETRO C’ERA ALAPHILIPPE” 16.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani con la DIRETTA LIVE della Parigi-Tours dalle 13.00, poi lunedì la Coppa Agostoni. Un saluto sportivo! 16.48 L’ordine d’arrivo del Giro di Lombardia 2021: 1 POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 500 275 6:01:392 Masnada Fausto Deceuninck – Quick Step 400 200 ,, 3 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA LA CRONACA DELLA VITTORIA DITADEJ: “STAVO BENISSIMO IN SALITA, CONNON SAPEVO COSA FARE” FAUSTO: “DI UN ALTRO PIANETA. IO NON DOVEVO TIRARE, DIETRO C’ERA ALAPHILIPPE” 16.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani con ladella Parigi-Tours dalle 13.00, poi lunedì la Coppa Agostoni. Un saluto sportivo! 16.48 L’ordine d’arrivo deldi: 1 POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 500 275 6:01:392Fausto Deceuninck – Quick Step 400 200 ,, 3 ...

