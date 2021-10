Lazio, Raul Moro prolunga fino al 2025 (Di sabato 9 ottobre 2021) Raul Moro è sempre più al centro della Lazio: come si evince dalla reLazione finanziaria del 30 giugno 2021, recentemente pubblicata, non solo Acerbi e Immobile ma anche il giovane esterno ha prolungato il proprio accordo con i Biancocelesti. Il club capitolino non ha emesso nessun comunicato ufficiale ma dalla suddetta reLazione si legge come il contratto in scadenza al 30 giugno 2022 sia stato prolungato fino a quello del 2025. La Lazio crede moltissimo nello spagnolo classe 2002 (6 i milioni investiti da Tare per prenderlo dalla giovanili del Barcellona), che sta dimostrando di sapersi valere anche in Nazionale U21. Sotto la guida di Sarri potrà solo che migliorare. Leggi su footdata (Di sabato 9 ottobre 2021)è sempre più al centro della: come si evince dalla rene finanziaria del 30 giugno 2021, recentemente pubblicata, non solo Acerbi e Immobile ma anche il giovane esterno hato il proprio accordo con i Biancocelesti. Il club capitolino non ha emesso nessun comunicato ufficiale ma dalla suddetta rene si legge come il contratto in scadenza al 30 giugno 2022 sia statotoa quello del. Lacrede moltissimo nello spagnolo classe 2002 (6 i milioni investiti da Tare per prenderlo dalla giovanili del Barcellona), che sta dimostrando di sapersi valere anche in Nazionale U21. Sotto la guida di Sarri potrà solo che migliorare.

Advertising

Ftbnews24 : ????? #Lazio, rinnova anche Raul Moro: firma sino al 2025 #Lazio verso #BolognaLazio #SerieA #UEL #LazioLokomotiv - LALAZIOMIA : Lazio, Marusic in gol con il Montenegro. Raul Moro esordio ok - Corriere dello Sport - sportli26181512 : Raul Moro, spazio e continuità con Sarri. E in nazionale è subito decisivo: Raul Moro, spazio e continuità con Sarr… - LALAZIOMIA : #Calcio Raul Moro, continuità nella Lazio di Sarri e decisivo nella Spagna U21 - Gazzetta_it : Moro, spazio e continuità con Sarri. Ed è decisivo all'esordio in nazionale #Lazio -