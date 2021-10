Juventus, Rabiot positivo al Covid (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Equipe pubblica una nota della Federazione francese da cui risulta che il centrocampista della Nazionale francese e della Juventus, Adrien Rabiot, è positivo al Covid. Rabiot non giocherà la finale di Nations League di domani a San Siro contro la Spagna. La positività è emersa nel raduno della nazionale transalpina, con cui aveva giocato (75 minuti) e vinto giovedì sera a Torino la semifinale contro il Belgio. “Non appena i risultati sono stati noti, Adrien Rabiot è stato posto in isolamento. Non sarà a Milano con i suoi compagni di squadra”. Domenica sera, alla ripresa del campionato, la Juventus affronterà la Roma, mercoledì 20, poi, ci sarà la trasferta di Champions League a San Pietroburgo contro lo Zenit. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Equipe pubblica una nota della Federazione francese da cui risulta che il centrocampista della Nazionale francese e della, Adrien, èalnon giocherà la finale di Nations League di domani a San Siro contro la Spagna. La positività è emersa nel raduno della nazionale transalpina, con cui aveva giocato (75 minuti) e vinto giovedì sera a Torino la semifinale contro il Belgio. “Non appena i risultati sono stati noti, Adrienè stato posto in isolamento. Non sarà a Milano con i suoi compagni di squadra”. Domenica sera, alla ripresa del campionato, laaffronterà la Roma, mercoledì 20, poi, ci sarà la trasferta di Champions League a San Pietroburgo contro lo Zenit. L'articolo ilNapolista.

