"Gli atti d'indagine sono segreti. È incredibile" (Di sabato 9 ottobre 2021) "Si è usato un caso giudiziario per fare politica. Sui giornali ci sono, parola per parola, le chat con i messaggi tra Morisi ed i suoi interlocutori. atti di indagine, in piena fase istruttoria. Vietatissimo." Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) "Si è usato un caso giudiziario per fare politica. Sui giornali ci, parola per parola, le chat con i messaggi tra Morisi ed i suoi interlocutori.di, in piena fase istruttoria. Vietatissimo."

