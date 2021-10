Francia, Rabiot positivo al Covid. In ritiro anche Maignan e Theo Hernandez (Di sabato 9 ottobre 2021) Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, è risultato positivo al coronavirus. Nella nazionale francese ci sono Theo Hernandez e Maignan Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 ottobre 2021) Adrien, centrocampista della Juventus, è risultatoal coronavirus. Nella nazionale francese ci sono

Advertising

juventusfc : ?????????? ????????????, ????????????! ?? Questa sera la Francia ???? di Rabiot affronterà il Belgio ???? nella seconda semifinale di… - juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - infoitsport : Francia, Rabiot positivo al Covid-19: salta la finale di Nations League con la Spagna - infoitsport : Francia, Rabiot positivo al Covid: in ritiro ci sono Theo e Maignan - infoitsport : Francia, Rabiot positivo al Covid: salta la finale di Nations League -