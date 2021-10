F1, GP Turchia 2021, Perez: “Qualifiche compromesse dalla scelta delle gomme” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Abbiamo compromesso le Qualifiche dalla scelta delle gomme. Speriamo che questa decisione possa pagare domani, anche se adesso paghiamo un prezzo importante. Ci mancava grip e c’era molto sottosterzo. Sono ugualmente convinto che avremo un buon passo domani. Sappiamo che Hamilton sarà molto veloce e speriamo di stargli lontano”. Lo ha detto Sergio Perez, pilota della Red Bull, dopo le Qualifiche del Gran Premio di Turchia di Formula 1. Il pilota messicano ha sofferto le condizioni dell’asfalto, mostrandosi critico nei confronti delle scelte del team riguardanti le gomme. Ferrari invece entusiasta di quanto accaduto in Q2 e Q3, con Carlos Sainz primordialmente fondamentale per la qualificazione di Charles Leclerc in ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) “Abbiamo compromesso le. Speriamo che questa decisione possa pagare domani, anche se adesso paghiamo un prezzo importante. Ci mancava grip e c’era molto sottosterzo. Sono ugualmente convinto che avremo un buon passo domani. Sappiamo che Hamilton sarà molto veloce e speriamo di stargli lontano”. Lo ha detto Sergio, pilota della Red Bull, dopo ledel Gran Premio didi Formula 1. Il pilota messicano ha sofferto le condizioni dell’asfalto, mostrandosi critico nei confrontiscelte del team riguardanti le. Ferrari invece entusiasta di quanto accaduto in Q2 e Q3, con Carlos Sainz primordialmente fondamentale per la qualificazione di Charles Leclerc in ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Gasly firma le #FP3 in Turchia ?? Ferrari in top 5 anche sul bagnato I risultati ? - SkySportF1 : ?? La top 10 delle #FP3 in Turchia I risultati ? - SkySportF1 : ?? Pista bagnata e pioggia a Istanbul ? Norris in testa al momento (?? -43’ #FP3) LIVE ? - SkySportF1 : Gioco di squadra in Ferrari: Sainz dà la scia a Leclerc che passa al Q3. VIDEO #TurkishGP ???? #SkyMotori #F1… - Only_Leclerc : RT @SkySportF1: Ferrari, #Leclerc dopo le qualifiche del GP di Turchia: 'Parto sempre per vincere' #TurkishGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… -