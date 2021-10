Ecuador, i cartelli messicani fanno strage in carcere: una sfida alla sovranità e ai diritti umani (Di sabato 9 ottobre 2021) È successo ancora. In Ecuador abbiamo assistito il 28 settembre ad una strage efferata di persone detenute nel carcere del litorale a Guayaquil (chiamata anche Centro de Privación de Libertad Número 1): un’ecatombe senza precedenti che ha fatto impallidire gli altri orribili massacri del 22 luglio e del 23 febbraio scorso. Sarebbero 118 i morti e 79 i feriti (si stanno ancora identificando alcuni cadaveri), prodotto di uno scontro per il controllo del narcotraffico tra gruppi criminali afferenti a due cartelli messicani: da un lato il Cartello di Sinaloa e dall’altro il cartello Jalisco Nueva Generación. Anche se alcune versioni parlano della presenza e influenza di bande brasiliane che avrebbero sparigliato la scacchiera criminale della zona. Quel che è certo è che ci sono voluti 5 giorni perché la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) È successo ancora. Inabbiamo assistito il 28 settembre ad unaefferata di persone detenute neldel litorale a Guayaquil (chiamata anche Centro de Privación de Libertad Número 1): un’ecatombe senza precedenti che ha fatto impallidire gli altri orribili massacri del 22 luglio e del 23 febbraio scorso. Sarebbero 118 i morti e 79 i feriti (si stanno ancora identificando alcuni cadaveri), prodotto di uno scontro per il controllo del narcotraffico tra gruppi criminali afferenti a due: da un lato il Cartello di Sinaloa e dall’altro il cartello Jalisco Nueva Generación. Anche se alcune versioni parlano della presenza e influenza di bande brasiliane che avrebbero sparigliato la scacchiera criminale della zona. Quel che è certo è che ci sono voluti 5 giorni perché la ...

