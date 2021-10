"Costretti a cambiare tutto". In Onda, David Parenzo fa chiarezza: cos'è successo dietro le quinte (Di sabato 9 ottobre 2021) All'inizio della puntata di In Onda, il programma di David Parenzo e Concita De Gregorio trasmesso ogni week-end su La7, il conduttore ha fatto un importante annuncio ai telespettatori. In particolare, ha spiegato di essere stato costretto - insieme alla sua collega - a cambiare all'ultimo momento il tema che doveva essere al centro del dibattito questa sera. "Avremmo dovuto parlare di populismo - ha detto il giornalista - ma dopo gli scontri a Roma abbiamo deciso di parlare di questo". Il riferimento di Parenzo è agli scontri che da questo pomeriggio stanno gettando la Capitale, ma anche Milano, nel caos più totale. Si tratta dei manifestanti no vax e no pass, contrari soprattutto all'introduzione dell'obbligo di presentare il certificato sul posto di lavoro. Una misura ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) All'inizio della puntata di In, il programma die Concita De Gregorio trasmesso ogni week-end su La7, il conduttore ha fatto un importante annuncio ai telespettatori. In particolare, ha spiegato di essere stato costretto - insieme alla sua collega - aall'ultimo momento il tema che doveva essere al centro del dibattito questa sera. "Avremmo dovuto parlare di populismo - ha detto il giornalista - ma dopo gli scontri a Roma abbiamo deciso di parlare di questo". Il riferimento diè agli scontri che da questo pomeriggio stanno gettando la Capitale, ma anche Milano, nel caos più totale. Si tratta dei manifestanti no vax e no pass, contrari sopratall'introduzione dell'obbligo di presentare il certificato sul posto di lavoro. Una misura ...

Advertising

riflessi_diluce : @GiulioMarini2 @GuardiaPostale “Costretti” significa che la narrazione deve cambiare e bisogna introdurre un escamo… - striscia_rossa : Le #amministrative lasciano macerie in un #M5S, che è costretto a cambiare natura. Una fase difficile che passa per… - R_Quincy_ME : RT @animadellafesta: @philo_renzo @ParcodiGiacomo Cambiare costa fatica. Per questo di solito lo facciamo solo quando siamo costretti. Cre… - cvtefaiiry : Ma ci pensiamo mai che ogni giorno siamo costretti a cambiare la nostra personalità per qualcuno? - Elifior3 : RT @HereIsNica: Ma vi immaginate gli sceneggiatori di AMi a corto di idee perché costretti a cambiare le scene, fanno un salto su Twitter e… -