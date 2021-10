Calciomercato Cagliari, si tratta Pirola per gennaio (Di sabato 9 ottobre 2021) Lorenzo Pirola, difensore centrale del Monza ma di proprietà dell’Inter, potrebbe arrivare al Cagliari già nei prossimi mesi Secondo quanto riferisce Seriebnews, Lorenzo Pirola, difensore centrale dell’Inter in prestito al Monza potrebbe arrivare al Cagliari nella prossima sessione di Calciomercato. Il classe 2002 non sta trovando spazio nella squadra lombarda e i nerazzurri, possessori del cartellino, starebbero quindi pensando di richiamarlo per poi girarlo sempre in prestito al club rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Lorenzo, difensore centrale del Monza ma di proprietà dell’Inter, potrebbe arrivare algià nei prossimi mesi Secondo quanto riferisce Seriebnews, Lorenzo, difensore centrale dell’Inter in prestito al Monza potrebbe arrivare alnella prossima sessione di. Il classe 2002 non sta trovando spazio nella squadra lombarda e i nerazzurri, possessori del cartellino, starebbero quindi pensando di richiamarlo per poi girarlo sempre in prestito al club rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Magic moment Barella, la nomina al Pallone d'Oro e il rinnovo con l'Inter entra nel vivo: i dettagli Insomma, l'ex Como e Cagliari non è più una scommessa in divenire ma una certezza: per l'Italia e per l'Inter, che sa di non potersi lasciar scappare. COSA SERVE PER IL RINNOVO - Non sono casuali ...

Cagliari, ancora Nandez: il centrocampista è sempre nel mirino dell'Inter

Allenamento Cagliari, differenziato per tre calciatori Ultima seduta della settimana per il Cagliari di Walter Mazzarri che riprenderà gli allenamenti martedì pomeriggio Ultima seduta della settimana per il Cagliari, in campo questo pomeriggio ad Assemine ...

