Apprensione per Tenè | la piccola di due anni scomparsa da oltre un mese

Di Tenè non si hanno notizie dal 27 agosto e forse è stata rapita dalla madre naturale: l'appello lanciato dal padre e dalla famiglia adottiva La piccola Tenè, scomparsa 40 giorni fa (foto Facebook)È dal 27 agosto che non si sa più nulla della piccola Tenè Mane, la bambina di soli due anni che era affidata a una famiglia a Corato, in provincia di Bari. Con lei è scomparsa anche Jacob, la madre biologica e si pensa che la donna abbia rapito la piccola. La denuncia è stata fatta dal padre biologico e dai genitori adottivi. "Abbiamo motivo di pensare che madre e figlia possano essere in pericolo, per questo abbiamo presentato denuncia di scomparsa", ha spiegato l'avvocato che sta seguendo la vicenda, ...

