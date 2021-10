Andrea Belotti, addio Torino. Cairo vende a gennaio? Via al valzer delle punte (Di sabato 9 ottobre 2021) Eravamo tutti abituati alle lunghe e noiose giornate della pausa per le nazionali. Ed invece, a ravvivare la settimana senza campionato ci stanno pensando nientemeno che i presidenti dei club di serie A. Dopo l'annuncio di Rocco Commisso della volontà della stella Dusan Vlahovic (21 anni) di lasciare la Fiorentina, a far esplodere il calciomercato è il patron del Torino Urbano Cairo. Il numero uno granata ha gettato parecchie ombre sul possibile rinnovo di contratto (in scadenza alla fine della stagione) del capitano Andrea Belotti (27): «Per il momento non ha firmato e non credo abbia voglia di firmare. Io ho fatto un'offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo ad accettarla». Una situazione complessa (l'offerta è di 3,5 milioni, il giocatore ne vorrebbe almeno 1 in più), che rischia di creare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Eravamo tutti abituati alle lunghe e noiose giornate della pausa per le nazionali. Ed invece, a ravvivare la settimana senza campionato ci stanno pensando nientemeno che i presidenti dei club di serie A. Dopo l'annuncio di Rocco Commisso della volontà della stella Dusan Vlahovic (21 anni) di lasciare la Fiorentina, a far esplodere il calciomercato è il patron delUrbano. Il numero uno granata ha gettato parecchie ombre sul possibile rinnovo di contratto (in scadenza alla fine della stagione) del capitano(27): «Per il momento non ha firmato e non credo abbia voglia di firmare. Io ho fatto un'offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo ad accettarla». Una situazione complessa (l'offerta è di 3,5 milioni, il giocatore ne vorrebbe almeno 1 in più), che rischia di creare ...

