Aggressione a troupe di “Striscia la notizia” | perquisizioni a tappeto a San Severo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dalle prime luci dell’alba è in corso, a San, in provincia di Foggia, una massiccia operazione della Polizia di Stato alla ricerca di droga, armi, munizioni ed auto rubate nel quartiere “San Bernardino”. Area ritenuta ad alta densità criminale dove recentemente si è verificata l’allatelevisiva del programma satiricola, capitanata da Vittorio Brumotti, in seguito alla quale sono stati già arrestati due pregiudicati. Come riporta l’Adnkronos, sono stati impiegati circa 80 poliziotti, principalmente appartenenti al Commissariato di Saned alla Squadra Mobile di Foggia che si sono avvalsi dell’ausilio di 10 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” e di 20 unità del Reparto Mobile di ...