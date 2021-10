Wall Street in stand-by (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 34.742 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.395 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,38%); senza direzione l’S&P 100 (-0,07%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+2,64%) e finanziario (+0,42%). Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materiali (-0,56%) e sanitario (-0,42%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+2,19%), American Express (+0,77%), Travelers Company (+0,72%) e Coca Cola (+0,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Home Depot, che ottiene -1,16%. Sostanzialmente debole Walgreens Boots Alliance, che registra una flessione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 34.742 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.395 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,38%); senza direzione l’S&P 100 (-0,07%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+2,64%) e finanziario (+0,42%). Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materiali (-0,56%) e sanitario (-0,42%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+2,19%), American Express (+0,77%), Travelers Company (+0,72%) e Coca Cola (+0,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Home Depot, che ottiene -1,16%. Sostanzialmente debole Walgreens Boots Alliance, che registra una flessione ...

