Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 19:15 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Viabilità DELL’8 OTTOBRE 2021 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A12 Roma TARQUINIA SEGNALATO UN INCENDIO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA VIA DEL MARE SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA. RICORDIAMO CHE SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI TERRACINA, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021)DELL’8 OTTOBREORE 19:05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12TARQUINIA SEGNALATO UN INCENDIO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA VIA DEL MARE SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA. RICORDIAMO CHE SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI TERRACINA, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE ...

Advertising

79_Alessio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma, rallentamenti in via Trionfale tra Piazzale delle Medaglie d'Oro e Piazza di Monte Gaudio - 79_Alessio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma, rallentamenti in via Gregorio VII tra Largo Cardinale Clemente Micara e Piazza di Villa Carpegna - 79_Alessio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma, rallentamenti in via della Camilluccia tra Via Trionfale e Largo Ottorino Respighi - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Trionfale tra Piazzale delle Medaglie d'Oro e Piazza di Monte Gaudio - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Gregorio VII tra Largo Cardinale Clemente Micara e Piazza di Villa Carpegna -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 10 - 2021 ore 16:30 VIABILITÀ DELL'8 OTTOBRE 2021 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 10 - 2021 ore 15:30 VIABILITÀ DELL'8 OTTOBRE 2021 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN USCITA DA ROMA A PARTIRE DA FIORENTINI E FINO AL RACCORDO. ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DELL'8 OTTOBRE 2021 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA ...DELL'8 OTTOBRE 2021 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN USCITA DAA PARTIRE DA FIORENTINI E FINO AL RACCORDO. ...