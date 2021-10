Ultime Notizie Roma del 08-10-2021 ore 19:10 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale visto che tu non ho appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Davide vaccini nel primo piano sono ancora più di 8 milioni di Italiani over 12 che non hanno ricevuto alcuna dote si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile e poi emerge dal report settimanale della struttura del commissario Francesco figliuolo di questi quasi 3 milioni sono ultracinquantenni 4 milioni cercato invece nella fascia dei vinti 49 anni e 1400000 in quella dei 12 19 anni nello specifico la fascia in cui più alto il numero di italiani che non si sono ancora vaccinati e quella 40 49 anni intanto continuo a diminuire l’incidenza settimanali dei casi a livello nazionale che scende a 34 % mila abitanti contro i 39 della settimana prima il tasso di occupazione dei malati covid in terapia intensiva e lieve diminuzione al ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021)dailynews radiogiornale visto che tu non ho appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Davide vaccini nel primo piano sono ancora più di 8 milioni di Italiani over 12 che non hanno ricevuto alcuna dote si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile e poi emerge dal report settimanale della struttura del commissario Francesco figliuolo di questi quasi 3 milioni sono ultracinquantenni 4 milioni cercato invece nella fascia dei vinti 49 anni e 1400000 in quella dei 12 19 anni nello specifico la fascia in cui più alto il numero di italiani che non si sono ancora vaccinati e quella 40 49 anni intanto continuo a diminuire l’incidenza settimanali dei casi a livello nazionale che scende a 34 % mila abitanti contro i 39 della settimana prima il tasso di occupazione dei malati covid in terapia intensiva e lieve diminuzione al ...

