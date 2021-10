Traffico Roma del 08-10-2021 ore 07 | 30

(Di venerdì 8 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno ben trovata in redazione Sonia cerquetani è già intenso ilsu strade ed autostrade intorno afile sulla diramazioneSud in entrata al raccordo è sul Raccordo Anulare rallentamenti lungo la carreggiata interna tra Casilina e Appia e poi in esterna tra Prenestina e svincolo A24 e altezza Flaminia e sulla Flaminia con entrata in città tra Labaro e dopo il raccordo anulare sulla Cassia si rallenta versocentro tra la Storta Giustiniana fine poi sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est e lunghe code sul percorso Urbano della A24 dal raccordo anulare alla tangenziale est e quindi in entrata aun’ultima notizia riguarda il trasporto pubblico sulla chiusa la stazione di San Giovanni Bus sostitutivi tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

