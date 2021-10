Tasnim Ali: “Nessuno vuole affittarmi una casa perché porto l’hijab. È razzismo” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tasnim Ali, conosciuta dal pubblico come “la tiktoker con il velo” e testimonial di diversi brand come Mugler, si è sfogata su Instagram denunciando l’incredibile difficoltà nel trovare casa. La tiktoker, che ha partecipato per BOSS all’evento BOSSxRusselAthletic alla Milano Fashion Week, si è sposata pochi mesi fa. Tutto era pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua vita con il marito, ma le cose non sono andate come Tasnim sperava. La coppia ha cominciato a cercare casa per iniziare la convivenza. “Se chiamo al telefono, dall’altra parte non si può sapere se sono “straniera” o meno. Quando dico il nome, già la voce inizia a cambiare. Poi anche solo dopo 10 minuti o anche il giorno stesso dell’appuntamento, mi dicono “Eh no, purtroppo la casa è stata già affittata”, si è sfogata ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 8 ottobre 2021)Ali, conosciuta dal pubblico come “la tiktoker con il velo” e testimonial di diversi brand come Mugler, si è sfogata su Instagram denunciando l’incredibile difficoltà nel trovare. La tiktoker, che ha partecipato per BOSS all’evento BOSSxRusselAthletic alla Milano Fashion Week, si è sposata pochi mesi fa. Tutto era pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua vita con il marito, ma le cose non sono andate comesperava. La coppia ha cominciato a cercareper iniziare la convivenza. “Se chiamo al telefono, dall’altra parte non si può sapere se sono “straniera” o meno. Quando dico il nome, già la voce inizia a cambiare. Poi anche solo dopo 10 minuti o anche il giorno stesso dell’appuntamento, mi dicono “Eh no, purtroppo laè stata già affittata”, si è sfogata ...

querdenkerinn : Io super bimba della famiglia Ali. L'amore di Tasnim+Hesham e di Safa+Omar mi fa sciogliere - Annabel81831911 : RT @RadioCapital_fm: “Pensavo fosse una coincidenza, non credevo al razzismo, invece ho parlato con altri ragazzi e hanno lo stesso problem… - IOdonna : L'influencer da 120mila follower facendo ironia sul velo per raccontare la sua cultura, italiana a tutti gli effett… - AldoModica : RT @autocostruttore: 'Non mi affittano casa perché porto il velo': la denuncia dell'influencer Tasnim Ali Fosse per me non ti farei neppure… - illibata : RT @autocostruttore: 'Non mi affittano casa perché porto il velo': la denuncia dell'influencer Tasnim Ali Fosse per me non ti farei neppure… -