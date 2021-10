Tale e Quale Show, rissa tra concorrenti dietro le quinte? L’indiscrezione (Di venerdì 8 ottobre 2021) rissa a Tale e Quale Show? La nuova edizione di Tale e Quale Show ha avuto inizio da qualche settimana e sul palco abbiamo già visto diverse imitazioni. I Gemelli di Guidonia, infatti, si sono aggiudicati ben due vittorie consecutive. Alla terza puntata, tuttavia, hanno dovuto cedere il posto a Dennis Fantina, il Quale ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 8 ottobre 2021)? La nuova edizione diha avuto inizio da qualche settimana e sul palco abbiamo già visto diverse imitazioni. I Gemelli di Guidonia, infatti, si sono aggiudicati ben due vittorie consecutive. Alla terza puntata, tuttavia, hanno dovuto cedere il posto a Dennis Fantina, ilha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - taleequaleshow : Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ??… - taleequaleshow : Molti applausi per @stefyorlando ma per un soffio non è riuscita a vincere la serata. Guarda l'esibizione su RaiPla… - FarSenza : Creano interazioni sociali? Ma se sono solo offese verso sti due al punto che la famiglia di Lulù invece di portarl… - meli_mf_ : Regolamento di Tale e Quale Show 2021 #prelemi -