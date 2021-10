Roma, scambiano la fontana di piazza Navona in piscina: multa e daspo per altri 4 turisti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma – Dopo i tre turisti americani fermati la scorsa settimana, mentre tentavano di scattare alcune foto all’interno della fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona, questa notte, intorno alle 3, la Polizia Locale di Roma Capitale è nuovamente intervenuta per bloccare altri 4 ragazzi entrati nella medesima fontana monumentale. Sono stati sempre gli agenti del I Gruppo “Ex Trevi” che, nel corso della vigilanza nella zona, hanno intercettato e fatto uscire dall’acqua i quattro giovani, di nazionalità tedesca e di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Una volta identificati sono stati sanzionati ai sensi del regolamento di polizia urbana. Per ciascuno di loro, oltre alla multa di 450 euro, è scattata la misura del daspo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021)– Dopo i treamericani fermati la scorsa settimana, mentre tentavano di scattare alcune foto all’interno delladei Quattro Fiumi a, questa notte, intorno alle 3, la Polizia Locale diCapitale è nuovamente intervenuta per bloccare4 ragazzi entrati nella medesimamonumentale. Sono stati sempre gli agenti del I Gruppo “Ex Trevi” che, nel corso della vigilanza nella zona, hanno intercettato e fatto uscire dall’acqua i quattro giovani, di nazionalità tedesca e di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Una volta identificati sono stati sanzionati ai sensi del regolamento di polizia urbana. Per ciascuno di loro, oltre alladi 450 euro, è scattata la misura del...

