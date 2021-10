Roma | ennesimo scontro tra auto e monopattino | gravissimo 24enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 ottobre 2021)incidente tra un’e un, mezzo di trasporto “green” sempre più in voga nella Capitale (e non solo). Ieri sera, poco dopo le 20, in viale delle Belle Arti, in prossima del civico 10, un’, una Volkswagen UP, e unsi sono scontrati per cause ancora tutte da accertare. Bruttotra: grave unAd avere la peggio, purtroppo, il conducente dela noleggio, un ragazzo di 24 anni di nazionalità norvegese rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. A bordo dell’, invece, una donna italiana di 54 anni, che si è fermata subito per prestare soccorso. Sul posto sono intervenute diverse ...