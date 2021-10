Roma, albero crolla su un'auto al Pigneto: nessun ferito (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un albero è crollato oggi su una Jeep che stava percorrendo via del Pigneto a Roma. nessun ferito ma tanta paura per le persone a bordo che hanno sentito il colpo del tronco sbattere contro il tetto ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Unto oggi su una Jeep che stava percorrendo via delma tanta paura per le persone a bordo che hanno sentito il colpo del tronco sbattere contro il tetto ...

