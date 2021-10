Riaperture: 50% per le discoteche e 100% per cinema e teatri (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto che rivede i limiti di capienza per discoteche, cinema, teatri e stadia a partire dall’11 ottobre. Per la riapertura delle discoteche è previsto un 50% al chiuso e 75% all’aperto. 100% per cinema e musei e 75% stadi. Previste sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di capienza. Il nuovo decreto e la riapertura delle discoteche “Possiamo dire che il 50% di capienza per i locali al chiuso, fermi da due anni, è un inizio, è un barlume di speranza. Quella del 75% per i locali all’aperto è una notizia che arriva quando ormai è tutto finito, aspettiamo la neve e non il sole. Ora, così come hanno fatto per cinema e teatri, e per tutte le altre attività, l’obiettivo è di poter ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto che rivede i limiti di capienza pere stadia a partire dall’11 ottobre. Per la riapertura delleè previsto un 50% al chiuso e 75% all’aperto.pere musei e 75% stadi. Previste sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di capienza. Il nuovo decreto e la riapertura delle“Possiamo dire che il 50% di capienza per i locali al chiuso, fermi da due anni, è un inizio, è un barlume di speranza. Quella del 75% per i locali all’aperto è una notizia che arriva quando ormai è tutto finito, aspettiamo la neve e non il sole. Ora, così come hanno fatto per, e per tutte le altre attività, l’obiettivo è di poter ...

