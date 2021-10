“Quella bambina sono io”: clamorosa svolta sul caso di una bimba scomparsa nel 2000? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Potrebbe esserci una svolta nel caso di Brittany Williams, una bambina americana di sette anni che nel 2000 scomparve senza lasciare traccia. Da allora sono trascorsi 21 anni e le ampie ricerche della polizia non hanno portato a nulla di nuovo. Leggi anche -> A oltre 20 anni dalla sua scomparsa, il mistero viene risolto grazie a Google Maps Ora, dopo due decenni, Kaylyn Stevenson ha affermato di avere le prove per poter dire che Quella bambina di sette anni è lei. Le prove sarebbero nientemeno che quelle relative al test del DNA. I suoi ricordi sulla vicenda sono in assoluto piuttosto sfocati, infatti la donna afferma di ricordare solamente di essersi trovata “in una stanza rosa pastello” dopo il rapimento. Quello ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Potrebbe esserci unaneldi Brittany Williams, unaamericana di sette anni che nelscomparve senza lasciare traccia. Da alloratrascorsi 21 anni e le ampie ricerche della polizia non hanno portato a nulla di nuovo. Leggi anche -> A oltre 20 anni dalla sua, il mistero viene risolto grazie a Google Maps Ora, dopo due decenni, Kaylyn Stevenson ha affermato di avere le prove per poter dire chedi sette anni è lei. Le prove sarebbero nientemeno che quelle relative al test del DNA. I suoi ricordi sulla vicendain assoluto piuttosto sfocati, infatti la donna afferma di ricordare solamente di essersi trovata “in una stanza rosa pastello” dopo il rapimento. Quello ...

