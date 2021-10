Quando i bradipi erano anche carnivori

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Bradipo (Javier Mazzeo/Unsplash)Pacifico, estremamente lento, erbivoro devoto: ecco la classica immagine del bradipo, animale che popola le foreste pluviali del Sud America. Ora, dimenticatela per un attimo: sembra che il bradipo di Darwin, un antico (ed enorme) cugino dei moderni, si cibassedi carne. È quanto emerge da uno studio condotto da un gruppo di paleontologi guidati da Julia Tejada dell’Università di Montpellier in Francia. I ricercatori, analizzando la composizione chimica degli amminoacidi contenuti nei fossili di questi antichi mammiferi e confrontandola con campioni diviventi, formichieri e altri animali moderni, hanno rilevato la presenza di un particolare amminoacido compatibile con una dieta onnivora, e non esclusivamente basata su vegetali, come si pensava finora. I risultati dello studio sono ...

Advertising

virosivaginale : Ormai ogni volta che vedo un bradipo penso a quando ho scritto a torzi in dm che i bradipi scendono dall'albero sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando bradipi

Wired.it

... ci sono le tracce fossilizzate di esseri umani che vivevano tra i mammut, igiganti e ...delle Americhe è un compito difficile e gli archeologi non sono d'accordo su come esiano ...Così, sui canali social, i 'in Antartide' sono diventati una realtà attraverso la quale ...ero piccola, avevo difficoltà a scuola e ho iniziato da sola a fare le mappe concettuali per ...Uno studio di ricerca paleontologico, analizzando il pelo di antichi bradipi giganti, ha scoperto che avevano un'alimentazione basata anche sulla carne.Dunque che valore diamo ai libri? Abbastanza per combattere la pigrizia, uscire di casa ed entrare di nuovo in una libreria?