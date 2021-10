Quando i bradipi erano anche carnivori

Leggi su cityroma

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Bradipo (Javier Mazzeo/Unsplash)Pacifico, estremamente lento, erbivoro devoto: ecco la classica immagine del bradipo, animale che popola le foreste pluviali del Sud America. Ora, dimenticatela per un attimo: sembra che il bradipo di Darwin, un antico (ed enorme) cugino dei moderni, si cibassedi carne. È quanto emerge da uno studio condotto da un gruppo di paleontologi guidati da Julia Tejada dell’Università di Montpellier in Francia. I ricercatori, analizzando la composizione chimica degli amminoacidi contenuti nei fossili di questi antichi mammiferi e confrontandola con campioni diviventi, formichieri e altri animali moderni, hanno rilevato la presenza di un particolare amminoacido compatibile con una dieta onnivora, e non esclusivamente basata su vegetali, come si pensava finora. I risultati dello studio sono ...