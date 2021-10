Premio Nobel per la pace a due giornalisti | Maria Ressa e Dmitry Muratov

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) meritevoli di salvaguardare la libertà di espressione Ilper la2021 è stato assegnato questa mattina a due: la filippinae il russo. Nella motivazione si legge che ilè stato assegnato “per i loro sforzi al fine di salvaguardare la libertà di espressione, che è precondizione per la democrazia e per unaduratura“. BREAKING NEWS: The NorwegianCommittee has decided to award the 2021Peace Prize toandfor their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting ...