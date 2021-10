Perequazione e cuneo fiscale | il governo deve risarcire i pensionati

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Draghi e compagni potrebbero trovarre qualche altro marchingegno per tartassare quelli che vengono considerati, senza ragione, ex lavoratori da spremere per finanziare fannulloni e perdigiorno, con emolumenti tipo il reddito di cittadinanza, vanto dei grillini e di Di Maio. Ma confidiamo in un sussulto di ragionevolezza nel momento delle decisioni. Anche perchè iun'arma ce l'hanno ancora: il voto. E la useranno contro coloro che vorranno penalizzarli ancora L'articolo proviene da Firenze Post.

