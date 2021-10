No Vax 68enne morto a Ferrara: si 'curava' con Ippocrateorg (Di venerdì 8 ottobre 2021) E' morto il 68enne No Vax di Ferrara che ha provato a guarire dal con un mix di farmaci fai da te. La 'ricetta' comprendeva un medicinale per la gotta, vermifughi, un antimalarico e un ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) E'ilNo Vax diche ha provato a guarire dal con un mix di farmaci fai da te. La 'ricetta' comprendeva un medicinale per la gotta, vermifughi, un antimalarico e un ...

