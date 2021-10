Negli ultimi dieci anni è scomparso quasi un corallo su sei in tutto il mondo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 14 per cento di tutti i coralli del mondo è andato distrutto tra il 2009 e il 2018 a causa dei cambiamenti climatici, dell’eccessivo sfruttamento ittico, di un insostenibile sviluppo costiero e dell’inquinamento. I dati emersi dal rapporto pubblicato dalla Global Coral Reef Monitoring Network sono impressionanti: in un decennio sono scomparsi quasi 11.700 chilometri quadrati di coralli. Una perdita catastrofica. Pur coprendo solo l’uno per cento dei fondali oceanici, «le barriere coralline ospitano almeno un quarto di tutta la vita marina, offrendo al contempo un habitat cruciale e una fondamentale fonte di proteine» per gli animali. Il disastro riguarda da vicino anche gli esseri umani: «Almeno un miliardo di persone in tutto il mondo» dipende infatti dai coralli in termini di pesca e protezione delle coste dalle ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 14 per cento di tutti i coralli delè andato distrutto tra il 2009 e il 2018 a causa dei cambiamenti climatici, dell’eccessivo sfruttamento ittico, di un insostenibile sviluppo costiero e dell’inquinamento. I dati emersi dal rapporto pubblicato dalla Global Coral Reef Monitoring Network sono impressionanti: in un decennio sono scomparsi11.700 chilometri quadrati di coralli. Una perdita catastrofica. Pur coprendo solo l’uno per cento dei fondali oceanici, «le barriere coralline ospitano almeno un quarto di tutta la vita marina, offrendo al contempo un habitat cruciale e una fondamentale fonte di proteine» per gli animali. Il disastro riguarda da vicino anche gli esseri umani: «Almeno un miliardo di persone inil» dipende infatti dai coralli in termini di pesca e protezione delle coste dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : Negli ultimi Genova, duecento studenti di Medicina in piazza per chiedere più formazione Il nuovo programma prevede che i tirocini inizino negli ultimi giorni di dicembre per il quinto anno, mentre solamente da marzo 2022 per il quarto anno . "Ci troviamo costretti a condensare in un ...

Il Frejus compie 150 anni: l'omaggio dell'Accademia delle Scienze La terza, nel pomeriggio del 7 ottobre, sugli aspetti tecnico scientifici dello scavo per la realizzazione di trafori e gallerie, progressi tecnologici avvenuti negli ultimi 150 anni e ruolo dei ...

Il patto di prova negli ultimi orientamenti giurisprudenziali Euroconference LAVORO Mani non pulitissime Un’epoca si sta chiudendo a Milano. E si sta chiudendo male. Davigo e tre pm verso il giudizio per i verbali di Amara e il caso Eni ...

Clima, Rotta: l'urgenza di fermare i cambiamenti faciliterà COP26 Roma, 8 ott. (askanews) - Il poco tempo a disposizione per fermare i cambiamenti climatici ridurrà le distanze politiche tra i Paesi e faciliterà ...

