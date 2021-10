Moldavia - Danimarca | sfida a senso unico

Advertising

Laviaggia a una media di 3 gol subiti a partita (18 in 6 gare) e nell'ultimo confronto con laè uscita sconfitta per 8 - 0 . Quota popolare per il segno 2 , per alzare il ...Qualificazioni Mondiali , nel Gruppo F la, prima in classifica, parte super favorita sul campo dellafanalino di coda. Gara senza storia Sulla carta non sembra esserci storia. Dopo le prime 6 giornate laè prima ...Sulla carta non sembra esserci storia. Dopo le prime 6 giornate la Danimarca è prima a punteggio pieno con ben 7 punti di vantaggio sulla Scozia seconda. Skov Olsen e soci con 22 gol e 0 subiti vantan ...Continua il cammino della Danimarca verso Qatar 2022. La Nazionale scandinava dopo aver sorpreso un po’ tutti agli ultimi Europei vuole conquistare il prima possibile il pass valido per i prossimi Mon ...